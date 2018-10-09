Число «жертв» Роналду возросло до четырех

Еще две женщины обвиняют в насилии нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на адвоката Лесли Стовалла, представляющего интересы американки Кэтрин Майорги.

По информации издания, одна из женщин заявила, что была «ранена» Роналду, а другая заключила соглашение о неразглашении с футболистом, как и Майорга.

7 октября Стовалл рассказал, что к нему обратилась женщина, заявившая, что Роналду изнасиловал ее. По словам адвоката, она передаст информацию о насильственных действиях со стороны футболиста в полицию Лас-Вегаса.

Майорга первой публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. По словам американки, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Женщина утверждала, что спортсмен выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов.

Форвард отрицает обвинения и намерен судиться с американкой. На фоне разбирательств с Майоргой Роналду пропустит ближайшие матчи сборной Португалии.

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