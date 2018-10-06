Роналду нашел виновных в деле об изнасиловании

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду подозревает вмешательство со стороны руководства мадридского «Реала» в его нынешнюю ситуацию. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Reppublica.

Футболист считает, что именно «Реал» и его президент Флорентино Перес стоят за тем, что вокруг него происходит: обвинения в изнасиловании, неудача в борьбе за приз лучшему игроку года, ухудшение отношений со спонсорами и даже удаление в матче Лиги чемпионов с «Валенсией».

По данным издания, отношения между Роналду и «Реалом» испортились в декабре 2017-го, когда Перес не поддержал португальца в деле о налоговых махинациях. Футболист считал, что за эту ошибку ответственность несет клуб. Ситуация повлияла на решение Роналду перейти в «Ювентус».

28 сентября американка Кэтрин Майорга публично обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Форвард отрицает обвинения и намерен судиться с американкой. Из-за разбирательств с женщиной Роналду не примет участия в ближайших играх сборной Португалии.

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