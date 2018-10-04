Обвинившая Роналду в изнасиловании американка назвала сумму компенсации

Адвокаты американки Кэтрин Майорги, обвинившей нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, Ларисса Дрохобицер и Лесли Марк Стовалл на пресс-конференции выступили с заявлением относительно дальнейших действий их клиентки.

По словам адвокатов, Майорга не появляется на публике из-за тяжелого эмоционального состояния и на данный момент находится за пределами США. Они объявили, что американка требует от Роналду возмещения ущерба в размере 200 тысяч долларов. Футболисту дали 20 дней на ответ.

Защитники Майорги угрожают на следующей неделе опубликовать документы, которые подтвердят, что Роналду признавался юристам, что действовал против воли Майорги.

28 сентября американка впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен, как утверждает женщина, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов.

Форвард отрицает обвинения и намерен судиться с американкой. По информации Associated Press, из-за разбирательств с Майоргой Роналду не примет участие в ближайших играх сборной Португалии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!