Роналду рассказал об отношении к изнасилованиям

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вновь отреагировал на обвинения в изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Слова футболиста опубликованы в его Twitter-аккаунте.

«Я твердо отвергаю обвинения против себя. Изнасилование — омерзительное преступление, это противоречит всему, во что я верю, и тому, что я собой представляю. Я настроен очистить свое имя и отказываюсь участвовать в медиапредставлении, созданном теми, кому захотелось продвинуть себя за мой счет», — написал Роналду. 33-летний форвард сделал это на двух языках — испанском и английском.

29 сентября Роналду уже комментировал обвинения во время трансляции в Intsagram. Тогда футболист назвал слова американки ложью. Сообщалось также, что португалец планирует засудить Майоргу за клевету.

28 сентября американка впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. Вероятный инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен, по утверждению самой девушки, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Майорга впервые высказалась публично насчет этой темы.

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