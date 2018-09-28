Обвинившая Роналду в изнасиловании американка впервые выступила публично

Американка Кэтри Майорга впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес португальского нападающего Криштиану Роналду. Ее слова приводит Spiegel.

По словам пострадавшей, Роналду изнасиловал ее анально, при этом несколько раз спрашивал, больно ли ей. Это произошло в Лас-Вегасе (штат Невада) в 2009 году.

Расследование Spiegel опубликовал в апреле 2018 года. Тогда имя 34-летней американки не сообщалось. По информации журналистов, Роналду с семьей приехал на отдых в США. Майоргу он встретил в отеле.

Португалец через адвоката заплатил девушке 375 тысяч долларов в обмен на то, что она не станет предъявлять ему обвинений. Также Spiegel опубликовал часть переписки Роналду с адвокатом. Изначально представители пострадавшей запросили 660 тысяч евро, однако футболист и его помощник отказались выплачивать такую сумму. В конце концов стороны сошлись на 260 тысячах евро, кроме того, Роналду должен был заплатить посреднику и юристам.

Сам спортсмен назвал эту информацию «частью журналистской фантастики».

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