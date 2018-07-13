Черчесова насторожили «Усы надежды»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к акции болельщиков «Усы надежды». Об этом сообщает ТАСС.
«Мое отношение к этому ничего бы не изменило. Хотя, если кроме усов во мне ничего не разглядели за это время, это, конечно, настораживает. Но ничего — потерпим», — заявил 54-летний специалист. Черчесов выразил надежду, что у болельщиков в памяти «останутся не только усы» после чемпионата мира-2018.
12 июля Черчесов отказался комментировать свое будущее. «Опережать события сейчас не имеет никакого смысла», — признался тренер.
Сборная России остановилась в шаге от полуфинала турнира. В 1/4 финала команда Черчесова уступила хорватам в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное время победителя не выявило, в дополнительное соперники также обменялись голами (2:2).
Флешмоб «Усы надежды» был запущен в преддверии чемпионата мира для поддержки сборной России. В нем приняли участие различные российские знаменитости, в том числе: Иван Ургант, Дмитрий Губерниев, Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков.