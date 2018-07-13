Черчесова насторожили «Усы надежды»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к акции болельщиков «Усы надежды». Об этом сообщает ТАСС.

«Мое отношение к этому ничего бы не изменило. Хотя, если кроме усов во мне ничего не разглядели за это время, это, конечно, настораживает. Но ничего — потерпим», — заявил 54-летний специалист. Черчесов выразил надежду, что у болельщиков в памяти «останутся не только усы» после чемпионата мира-2018.

Материалы по теме Спасибо, ребята Россия проиграла хорватам по пенальти. За эту команду никому не стыдно

12 июля Черчесов отказался комментировать свое будущее. «Опережать события сейчас не имеет никакого смысла», — признался тренер.

Сборная России остановилась в шаге от полуфинала турнира. В 1/4 финала команда Черчесова уступила хорватам в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное время победителя не выявило, в дополнительное соперники также обменялись голами (2:2).

Флешмоб «Усы надежды» был запущен в преддверии чемпионата мира для поддержки сборной России. В нем приняли участие различные российские знаменитости, в том числе: Иван Ургант, Дмитрий Губерниев, Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков.

Вся галерея ««Я оделся как Иван, нравится?»» Продолжить Фото: Арсений Несходимов 1 /27

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!