Карпин поддержал сборную России усами

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в Instagram присоединился к флешмобу «Усы надежды» в поддержку Станислава Черчесова и сборной России, запущенный в программе «Вечерний Ургант».

«Поддержим нашу сборную на домашнем чемпионате мира по футболу!» — написал Карпин.

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Пользователи социальной сети оценили изменение во внешности тренера. «Валерий Георгиевич, после таких фото и хештегов почему-то совсем не удивляюсь тому, что у вас прозвище Король Инстаграма», — отметил один из юзеров. «Валерик жогово делает», — добавил другой.

Ранее во флешмобе приняли участие Дмитрий Губерниев, Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков.

Сборная России не побеждала в последних семи матчах. В последней встрече перед стартом чемпионата мира сборная сыграла вничью с Турцией — 1:1. В этом матче российские футболисты нанесли первый и единственный удар в створ ворот в последних двух поединках.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Команда Станислава Черчесова стартует на турнире с матча против Саудовской Аравии. Также среди соперников сборной по группе — Египет и Уругвай.

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