США предложили наградить победителя чемпионата мира-2018 за пределами России

Хельсинкская комиссия, действующая при федеральном правительстве США, опубликовала доклад, в котором предлагается провести церемонию награждения победителей чемпионата мира-2018 за пределами России. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает RT.

«В идеале Международной федерации футбола (ФИФА) следовало бы организовать церемонию вручения Кубка мира на нейтральной территории за пределами России. Несмотря на усилия ряда американских чиновников добиться того, чтобы ФИФА выбрала местом проведения чемпионата мира по футболу-2018 другую страну, на столь позднем этапе не остается практически никаких шансов такого исхода», — отмечается в докладе.

Кроме того, в США призывают отказаться от выражения «публичного одобрения в адрес Владимира Путина как главы государства, принимающего турнир».

В начале марта правительство Великобритании понизило уровень делегации на чемпионате мира-2018 из-за обвинений России в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. К бойкоту присоединились власти Австралии, Исландии и Польши.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная США не сумела квалифицироваться на мундиаль.

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