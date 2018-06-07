Немецкий болельщик и его пес поехали на чемпионат мира в Россию на тракторе

Болельщик сборной Германии Губерт Вирт приедет на чемпионат мира по футболу в Россию на тракторе. Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY.

Губерт Вирт из немецкого города Форхгайм 15 мая отправился в путешествие через Польшу и Белоруссию на тракторе Lanz Bulldog 1936 года выпуска. Конечный пункт его маршрута — Москва, где 14 июня стартует чемпионат мира по футболу. К трактору прицеплен дом на колесах, имеющий форму пивной бочки с надписью «Hallo Moskau!».

Вместе с Виртом по Европе путешествует пес Хекс. Немец передвигается со скоростью 15-20 километров в час и за сутки проезжает около 100 километров. На обратном пути он планирует заехать в Финляндию.

27 мая стало известно, что болельщики сборной Исландии ради чемпионата мира планируют пересечь Европу на «Ниве», окрашенной в цвета российского триколора. По дороге в Россию им предстоит преодолеть около 15 тысяч километров. За их путешествием можно наблюдать в Instagram по хештегу #hmladan.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. По информации Российского футбольного союза, страну посетят более миллиона иностранных болельщиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!