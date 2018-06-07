Австралия вновь присоединилась к бойкоту чемпионата мира в России

Члены правительства Австралии приняли решение не посещать предстоящий чемпионат мира по футболу в России. Об этом сообщает ESPN.

Министр иностранных дел страны Джули Бишоп заявила, что австралийских представителей в России не будет, однако бойкот не распространится на футболистов национальной команды. «Правительство Австралии не будет вмешиваться в решение Федерации футбола Австралии в отношении чемпионата мира. Посол Австралии в Москве будет присутствовать на играх команды», — отметила политик.

Портал Goal.com 27 марта сообщил о намерении правительства Австралии отказаться от поездки в Россию на мундиаль. Страна якобы поддержала таким образом британских коллег в ситуации с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако затем Бишоп опровергла эту информацию.

В начале марта правительство Великобритании понизило уровень делегации на чемпионате мира из-за обвинений России в причастности к отравлению Скрипаля. К британцам присоединились власти Исландии и Польши.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Австралии сыграет в одной группе с национальными командами Франции, Перу и Дании.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!