Черчесова захотели видеть в Германии

Тренер сборной России Станислав Черчесов привлек внимание со стороны клуба немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, кандидатура 54-летнего российского специалиста рассматривается одним из клубов немецкого чемпионата. Название клуба пока неизвестно. Подчеркивается, что команда не входит в число ведущих клубов чемпионата.

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12 июля Черчесов отказался комментировать продолжение карьеры. «Опережать события сейчас не имеет никакого смысла», — заключил тренер.

Сборная России под руководством Черчесова пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Российская команда остановилась в шаге от полуфинала, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время победителей не выявило, завершившись со счетом 2:2.

Черчесов возглавляет национальную команду с 2016 года. В клубной карьере специалиста значатся такие команды как «Спартак», «Динамо», польская «Легия». В бытность игроком Черчесов выступал в Германии в составе дрезденского «Динамо» в период с 1993 по 1995 год.

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