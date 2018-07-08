Черчесов огрызнулся на «несшего негатив» журналиста

Главный тренер сборной России резко отреагировал на вопросы корреспондента «Матч ТВ» после поражения российской команды от хорватов в четвертьфинале чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Если я эмоции свои показывал, это говорит о том, что я недоволен? Почему сразу нужно негатив, я не могу понять», — так Черчесов отреагировал на предположение корреспондента о том, что он недоволен игрой своей команды.

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«Очень доволен тем, как команда прошла турнир. Как проявляли характер. Работали на максимуме. Сегодня снова отыграли 120 минут. Я абсолютно доволен. Другое дело, что вы все время начинаете вопросы с негатива, будто я чем-то недоволен. Почему я недоволен? Спасибо», — заключил Черчесов.

7 июля сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное время и два дополнительных тайма закончились со счетом 2:2.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».

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