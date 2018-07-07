Назван состав сборной России на матч с Хорватией

Стал известен стартовый состав сборной России на матч четвертьфинала чемпионата мира-2018 против сборной Хорватии. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт национальной команды.

С первых минут матча на поле выйдут голкипер Игорь Акинфеев, защитники Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, полузащитники Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев, Денис Черышев, Александр Головин, нападающий Артем Дзюба.

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Матч пройдет 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Победитель пары 11 июля сыграет в полуфинале ЧМ против команды Англии.

Чемпионат мира-2018 продлится до 15 июля.

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