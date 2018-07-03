Над защитником сборной России нависла угроза пропуска матча с Хорватией

Защитник сборной России Юрий Жирков получил травму в матче с испанцами и рискует пропустить игру четвертьфинала чемпионата мира с хорватами. О подтверждении предварительного диагноза сообщили в официальном Twitter-аккаунте национальной команды.

У Жиркова воспаление сухожилия одной из мышц голени. Точные сроки восстановления 34-летнего футболиста не называются.

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На пресс-конференции после матча с Испанией главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что, вероятно, Жирков сыграл свою последнюю игру на турнире. По его словам, защитник вышел на матч против испанцев с больной ногой. При этом наставник национальной команды не исключил появление Жиркова в финале турнира в том случае, если россияне до него дойдут.

1 июля сборная России переиграла испанцев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Жирков уступил место на поле Владимиру Гранату после перерыва. Матч с Хорватией пройдет в Сочи 7 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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