Бывший игрок сборной России обесценил победу Черчесова

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера национальной команды Станислава Черчесова за игру россиян от обороны в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Слова 49-летнего ветерана приводит «Спорт-Экспресс».

«Ну что он мне доказал? Что поставил автобус? И что дальше? Я бы тоже так поставил автобус. Пока он меня ничем не удивил. Обыграл Саудовскую Аравию и Египет. С Испанией во многом повезло», — заявил Канчельскис. Тем не менее бывший футболист отметил, что у сборной есть конечный результат.

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1 июля сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Основное и дополнительное время победителя не выявили и завершились со счетом 1:1. Черчесов выпустил в стартовом составе пятерых номинальных защитников.

В четвертьфинале российская команда встретится с Хорватией. Встреча пройдет в Сочи 7 июля. Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

«Автобусом» или «парковкой автобуса» на футбольном сленге называют сверхосторожную оборонительную тактику. Термин, как правило, имеет негативное значение и ассоциируется с отсутствием зрелищных, атакующих действий в матче.

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