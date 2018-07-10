Черчесов поведал о моральной победе России на чемпионате мира

Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов подвел итоги выступления команды на домашнем чемпионате мира по футболу. Его слова передает RT.

«Если в моральном плане мы одержали победу, то в спортивном — нет. Это огорчает, ведь мы были в шаге от полуфинала, мы бы завтра играли против англичан, и у нас был бы шанс выйти в финал, побороться за титул, хотя в нас никто не верил», — заявил 54-летний специалист.

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Сборная России остановилась в шаге от полуфинала турнира. В матче 1/4 финала россияне встречались со сборной Хорватии и уступили в серии послематчевых пенальти (3:4). В 1/8 сборная России оказалась сильнее испанцев: стороны также довели матч до серии одиннадцатиметровых, в которой были успешнее игроки российской команды (4:3).

На групповом этапе россияне соперничали со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Команда Черчесова обыграла аравийцев в стартовом поединке турнира со счетом 5:0, победила египтян (3:1), а в заключительном туре проиграла сборной Уругвая (0:3).

Финал чемпионата мира пройдет на стадионе «Лужники» 15 июля.

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