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Дзагоев назвал трагедией вылет сборной России с чемпионата мира

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Алан Дзагоев

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев прокомментировал выступление россиян на чемпионате мира 2018 года в интервью YouTube-каналу национальной команды.

«Двоякое впечатление. С одной стороны, мы вышли из группы, преодолели стадию 1/8 финала, обыграли испанцев. С другой стороны, я уже говорил, что аппетит приходит во время еды. Мы могли пройти дальше, увы, этого не получилось. Матч с хорватами можно назвать трагичным — сперва вели, потом проигрывали, в концовке вырвали ничью. Выигрывает команда и проигрывает команда», — заявил хавбек.

Дзагоев также оценил партнеров по команде. «У нас собрался очень сильный коллектив, он держался как кулак и остается кулаком. Я уверен, что за счет этого мы дошли до четвертьфинала. Огромное спасибо нашим болельщикам. С одной стороны, в нас не верили, но мы заставили поверить», — добавил он.

Дзагоев получил травму в стартовом матче чемпионата мира против сборной Саудовской Аравии. Футболист потянул заднюю поверхность бедра, был заменен в первом тайме и пропустил три следующих матча ЧМ. В матче против команды Хорватии хавбек вышел на замену на 102-й минуте и в серии пенальти реализовал свою попытку.

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