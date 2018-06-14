Назван срок восстановления Дзагоева

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев выбыл из строя на одну-две недели. Об этом сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин, передает РИА Новости.

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«Дзагоев выбыл на одну-две недели, очень его жаль», — сказал Прядкин журналистам.

Таким образом, игрок вероятно пропустит игру с Египтом (19 июня), и рискует не восстановиться к матчу с Уругваем (25 июня).

Дзагоев получил травму ноги на 24-й минуте матча-открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. Его заменил Денис Черышев, отметившийся забитыми мячами на 43-й и 91-й минутах и признанный лучшим игроком матча.

Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу России.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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