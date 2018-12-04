Мужчина вышел на улицу в нелепом костюме и фраппировал прохожих

Китайский дизайнер создал костюм из шторы и прославился в интернете. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летний Доу Сяоган (Dou Xiaogang) из китайского городского округа Мэйшань делает экологичные костюмы из повседневных предметов, в том числе из бамбуковых тростей, ложек и вешалок. Последней придуманной дизайнером вещью стал наряд из шторы на карнизе, в котором он появился на публике.

Многие назвали китайца «умалишенным» и «безумным», однако, по словам дизайнера, он пытается создавать произведения искусства. «Я хочу провести показ мод Victoria's Secret в деревенском стиле, сделав экстравагантные вещи из перерабатываемых материалов, — поделился дизайнер. — Люди называют меня сумасшедшим, но они просто не понимают меня. Я намерен превратить любую вещь в предмет одежды, который можно надеть».

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Как пишет Daily Mail, Доу разрабатывает уникальные костюмы с февраля 2017 года. На данный момент он представил более 300 нарядов.

В октябре, в преддверии Хеллоуина, на сайте американского онлайн-ретейлера Fashion Nova появился костюм под названием «сексуальная гейша». Набор, включающий в себя черное кимоно с цветными вставками, японский пояс оби, мини-юбка и булавки для волос, продается за 50 долларов.

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