Дизайнер выпустил на подиум моделей с тройной грудью

Две модели с тройной грудью приняли участие в показе итальянского бренда GCDS на неделе моды в Милане. Об этом сообщает Dazed.

Девушки демонстрировали мини-юбки и короткие неоновые топы из коллекции GCDS весна-лето 2019. Дизайнеры марки вдохновились персонажем из фантастического боевика Пола Верховена «Вспомнить все» и прикрепили моделям искусственную третью грудь, которая выглядывала из-под одежды во время шоу.

В одной из сцен фильма, в котором также снялся Арнольд Шварцнеггер, появляется проститутка-марсианка с тройной грудью, роль которой исполнила американская танцовщица и актриса Лишия Нафф.

Компания-производитель модной одежды GCDS основана в 2015 году братьями Джулиано (Giuliano) и Джордано Кальца (Giordano Calza).

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Ранее в сентябре модель и молодая мать Валерия Гарсия вышла на подиум с молокоотсосом во время показа на неделе моды в Лондоне. Женщина демонстрировала черный брючный костюм и кружевной бюстгальтер дизайнера Марты Якубовски, которые вошли в коллекцию весна-лето 2019. Внутри топа Гарсия пронесла беззвучное устройство для сцеживания молока Elvie Pump.

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