Модель вышла на подиум с молокоотсосом в бюстгальтере

Модель и молодая мать Валерия Гарсия вышла на подиум с молокоотсосом во время показа на неделе моды в Лондоне. Об этом сообщает Metro.

Гарсия демонстрировала черный брючный костюм и кружевной бюстгальтер дизайнера Марты Якубовски (Marta Jakubowski), которые вошли в коллекцию весна-лето 2019. Внутри топа модель, в июне родившая второго ребенка, пронесла беззвучное устройство для сцеживая молока Elvie Pump.

По информации издания, этот молокоотсос подключается к смартфону, позволяя женщинам отследить интенсивность сцеживания молока с помощью мобильного приложения. Якубовски намеренно включила Elvie Pump в программу своего шоу, чтобы еще раз напомнить миру о силе и независимости современных женщин.

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