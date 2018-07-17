Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме

Модель вышла на подиум, кормя грудью пятимесячного ребенка, на показе купальников во Флориде, США. Об этом сообщает Metro.

Мара Мартин стала одной из 16 женщин, выбранных для участия в шоу журнала Sports Illustrated. Она демонстрировала золотой бикини, который сняла с одного плеча, чтобы покормить свою дочь Арию. На голове девочки были синие наушники, защищающие ее от громких звуков и музыки.

«Все мои знакомые знают, что это было моей давней мечтой. Не могу поверить, что мы с дочерью появились в заголовках, и я показываю то, что делаю каждый день», — прокомментировала свой выход Мартин и добавила, что надеется приучить общественность к виду кормящих матерей.

Показ прошел в воскресенье, 15 июля. Его открывала 23-летняя сноубордистка Бренна Хукаби с протезом. Спортсменка потеряла правую ногу восемь лет назад из-за остеосаркомы.

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В мае жительница Великобритании изобрела футболку, которая позволила матерям испытывать меньше дискомфорта во время кормления грудью в общественных местах. По ее словам, новая вещь оказалась настолько удобной, что женщина решила поделиться идеей со всеми кормящими матерями и запустить собственный бизнес по производству подобной одежды.

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