Глава МЧС предложил взыскивать с рыбаков на льдинах затраты на их спасение

Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил взыскивать с рыбаков на льдинах затраты на их спасение. Об этом он рассказал во время совместного заседания с правительством Сахалинской области, передает ТАСС.

«Спасение рыбаков влечет большие финансовые издержки. Запрет выхода на лед дает право поднять вопрос о том, чтобы выставить счет за поисково-спасательную операцию, как минимум за горюче-смазочные материалы. Тем более, что в это время силы и средства, задействованые в спасении, могут быть необходимы для реальной чрезвычайной ситуации», — сказал он.

В ноябре 2016 года глава Балаковского района Саратовской области Иван Чепрасов во время планерки в администрации возмутился тем, что рыболовы часто выходят на тонкий лед вопреки предупреждениям, а оплачивать работу спасателей приходится за счет бюджетных средств. «Может, наоборот, им сразу гири давать с веревочкой? Сел, к ноге привязал, чтобы никаких проблем не было. Каждый год дурачатся», — заявил чиновник.

В январе 2016 года в Хабаровском крае в бухте Мучка от берега оторвалась льдина, на которой находились 40 человек. В спасательной операции были задействованы два аэробота с сотрудниками МЧС, спасательные вертолеты Ми-8. В 2011 году в Татарстане на двух льдинах в с разницей в неделю оказались 168 и 202 человека. Тогда спасателям удалось эвакуировать всех рыбаков на берег.

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