Студент погиб от падения наледи из-за взятки в 50 тысяч рублей

Проректор по административно-хозяйственной части Петербургского государственного химико-фармацевтического университета задержан для дачи показаний по делу о гибели студента после падения наледи с крыши вуза, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по городу.

По предварительным данным, у вуза был заключен договор с организацией «Вентформат» по очистке крыши здания от наледи и снега, однако проректор, который должен был контролировать состояние кровли университета и ее очистку, получил взятку в размере не менее 50 тысяч рублей, и работы должным образом выполнены не были.

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Также допрошены генеральный директор и фактический руководитель «Вентформата», оба дали признательные показания. Уголовные дела по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») объединены в одно производство.

Тело погибшего от падения наледи с крыши 23-летнего студента вуза Бабурбека Очилова погрузили в цинковый гроб и подготовили к отправке на родину в Узбекистан, сообщил «Фонтанке» его отец Акабек Очилов. По его словам, просьбу о том, чтобы не проводить вскрытие, проигнорировали.

Ранее он заявил изданию, что прощает виновных в смерти сына и просит руководителя управления Следственного комитета по городу не проводить вскрытие по религиозным убеждениям.

«Видно, что это несчастный случай. Лед отошел от крыши, ударился о балкон, отлетел прямо на дорогу. Я думаю, что они не специально это сделали. На все воля бога. Уголовным делом моему сыну никак не помочь. Не воскресим же мы его. А если кого-то наказать этим, то ничего не изменится. Бог им судья», — сказал Очилов.

5 февраля с крыши университета по Аптекарскому проспекту, дом 6 на двух студентов упала наледь. В результате скончался пятикурсник Бабурбек Очилов, учившийся на провизора. Его друг с множественными травмами доставлен в больницу.

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