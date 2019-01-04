В Санкт-Петербурге снесли балконы под предлогом борьбы с сосульками

В Санкт-Петербурге коммунальные службы демонтировали остекленные балконы в жилом доме на улице Трефолева. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Поводом для сноса стала безопасность пешеходов. «УО в рамках реализации полномочий и во избежание самопроизвольного падения наледи и сосулек на проходящих в опасной зоне граждан проведен демонтаж остекления балконов», — пояснили в администрации Кировского района Санкт-Петербурга.

Конфликт из-за балконов на улице Трефолева продолжался несколько месяцев. По мнению администрации района, остекление было проведено самовольно и нарушало Жилищный кодекс. Собственников квартир в доме №15 обязали ликвидировать остекление, но они отказались.

В ноябре телеканал «Санкт-Петербург» рассказал, что коммунальные службы самостоятельно демонтировали остекление одного из балконов. На следующий день жильцы одной из квартир помешали альпинистам продолжить снос. Собственники квартир и ЖКС №2 написали заявления в полицию.

В 2018 году сообщалось, что строители, реставрировавшие фасад «сталинки» на Ленинском проспекте в Москве, не успевшие завершить работы к началу чемпионата мира по футболу, спилили недоделанные балконы.

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