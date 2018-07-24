Россия
 
Последние новости
Россия стянула военную технику к западным рубежам
В Mercedes Ольги Бузовой въехал грузовик
Популярный флешмоб с танцами у автомобиля на ходу признали опасным
Москва оказалась самым комфортным в мире городом  
Леопард разнял драку антилоп и остался голодным
ФИФА назвала лучших футболистов года
Раскрыты подробности инсценировки покушения на Бабченко
Паук поселился в iMac и начал ползать под стеклом
Экономике России спрогнозировали просадку из-за роста НДС
Новости партнеров

Россиянин показал коммунальщику аварийное состояние своего балкона, упал и умер

Перейти в «Мою Ленту»

Следователи проверят обстоятельства смерти 57-летнего жителя Энгельса, который упал с аварийного балкона своей квартиры. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Саратовской области.

Инцидент произошел 19 июля. В тот день сотрудник управляющей компании приехал чинить проводку в доме, где проживал мужчина. Увидев стоящего на улице коммунальщика, он вышел на балкон, начал жаловаться на него и расшатывать перила — они не выдержали, и вместе с ними жилец упал с четвертого этажа. Его отвезли в больницу, где он скончался.

Видеозапись падения с балкона ранее опубликовал Telegram-канал «112». По данным авторов поста, мужчина был пьян.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Курившую пенсионерку сдуло с балкона на Сахалине
Балкон упал вместе с пенсионером в Энгельсе
На голову москвичке упал кусок балкона
Другие материалы рубрики
Россия00:04Сегодня

«Кого надо — привлечем»

Истории россиян, осужденных за лайки
16:59Сегодня

Россия стянула военную технику к западным рубежам

14:36Сегодня

Минобороны отказалось воевать на машинах россиян

16:04Сегодня

Родственница Скрипалей подалась в депутаты

Россия00:0221 июля

«Этих денег хватит только на хлеб»

Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
16:21Сегодня

Кремль раскрыл возможные места следующей встречи Путина и Трампа

15:24Сегодня

Госдума установила новую памятную дату

15:57Сегодня

Умер один из создателей Конституции России

Россия00:04Сегодня

Жизнь длиною в семь сантиметров

Этого малыша спасет внутривенное питание, но родители не в силах его оплатить
16:43Сегодня

Россиянка сохранила картинки с мемами и получила две уголовные статьи

16:2322 июля

Мост между Россией и Китаем смыло

12:39Сегодня

Российские полицейские избили инвалида-колясочника за рацию

Россия
«Кого надо — привлечем»
Истории россиян, осужденных за лайки
«Этих денег хватит только на хлеб»
Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Родственница Скрипалей подалась в депутаты
Кремль раскрыл возможные места следующей встречи Путина и Трампа
Умер один из создателей Конституции России
Все материалы
Мир
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Израиль объяснил уничтожение самолета «Сухого»
Израиль сбил самолет «Сухого»
Призвавшего убивать евреев имама заподозрили в экстремизме
Без кокаина
Геи, бандиты и фальшивые деньги: чем живет Колумбия
Долина страха
Этих женщин жестоко насиловали буддисты. Теперь они умирают вместе с детьми
Северная Корея начала сносить очередной ядерный полигон
Все материалы
Бывший СССР
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы
Раскрыты подробности инсценировки покушения на Бабченко
«Правый сектор» воспротивился командующим операцией в Донбассе
Основатель Femen покончила с собой
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Украинский политик позавидовал России из-за Крымского моста
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
От дома до значка
Предпринимательница из Казани о том, как начать сразу два бизнеса
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
Google выдержал удар Европы
Депутаты одобрили повышение НДС
Немцев призвали сдавать пустые бутылки
Россияне полюбили пиво
Все материалы
Силовые структуры
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
Идентификация Бора
Он был вором в России и гангстером в Америке. Его убили за уход на покой
Пострадавшему от пыток в колонии заключенному потребуются психологи
Названы прозвища ярославских тюремщиков и их любимые виды пыток
По делу о госизмене в космической отрасли арестован второй подозреваемый
Родные попытались оправдать участника пыток в ярославской колонии
Все материалы
Наука и техника
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
Еще не конец
Почему людям так хочется умереть: феномен Dark Souls
Израиль впервые применил «Пращу Давида»
Паук поселился в iMac и начал ползать под стеклом
Океаны оказались под угрозой скорой глобальной катастрофы
Все материалы
Спорт
Денежный дракон
Азиаты пришли в футбол. Они ни за кого не болеют и бесят европейцев
Чемпион России заполучил футболиста ПСЖ
Черчесова выдвинули на звание лучшего тренера года
Геймер бросил самую сексуальную ведущую прогноза погоды ради игры
Пойманный на допинге российский олимпиец признает вину
Чемпионка России по футболу умерла в 28 лет
Фанаты довели Месси до бегства по морю
Все материалы
Культура
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
«Безупречный был человек»
Психушка, пивняк, тюрьма: правда и мифы Владимира Высоцкого
В сети всплыло педофильское видео создателя «Рика и Морти»
Супергероя в американском сериале впервые сыграет трансгендер
Рэпер Паша Техник собрался в наркологическую клинику
Канье Уэст снова попал в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
На панорамах Google обнаружили трехногую женщину-«мутанта»
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Найден способ истребить фото голых девушек в сети
«Уродливый» британец раскрыл хитрый трюк для привлечения девушек и прославился
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Журналист НТВ попросил СК проверить стендап-комика из-за шуток о религии
Все материалы
Ценности
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Ким Кардашьян выпустит духи для всех
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Названы факты о королевских нарядах
Все материалы
Путешествия
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Цирк приехал
Что творится в Сочи в самый горячий сезон
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Пожары на популярном у россиян курорте унесли десятки жизней
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Турист прыгнул в бассейн и сломал шею
Все материалы
Из жизни
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
Жил и умер
Он украл личность мертвого ребенка. Его вычислили, но загадок стало больше
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Умирающий шестилетний мальчик попросил отдать свои органы нуждающимся
Записки на мосту самоубийц спасли шесть жизней
В Карелии объявился Хатико
Все материалы
Монстр на каникулах
Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: выбираем между городом и бездорожьем
Back in the U.S.S.R.
Фоторепортаж: один день в Советском Союзе на классическом ГУМ-Авторалли 2018
Очень странные мотоциклы
Сегодня все мотоциклы похожи, но когда-то давно все было не так
Mega Track — фиаско суперкара-внедорожника
Печальная история машины за 400 тысяч долларов, которая сейчас бы стала бестселлером
До России добрался китайский кроссовер за миллион рублей
Появились подробности про новый Hyundai Santa Fe для России
Кошка повредила «Мерседес» на 1,5 миллиона рублей
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы