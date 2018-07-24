Россиянин показал коммунальщику аварийное состояние своего балкона, упал и умер

Следователи проверят обстоятельства смерти 57-летнего жителя Энгельса, который упал с аварийного балкона своей квартиры. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Саратовской области.

Инцидент произошел 19 июля. В тот день сотрудник управляющей компании приехал чинить проводку в доме, где проживал мужчина. Увидев стоящего на улице коммунальщика, он вышел на балкон, начал жаловаться на него и расшатывать перила — они не выдержали, и вместе с ними жилец упал с четвертого этажа. Его отвезли в больницу, где он скончался.

Видеозапись падения с балкона ранее опубликовал Telegram-канал «112». По данным авторов поста, мужчина был пьян.

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