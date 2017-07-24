Балкон упал вместе с пенсионером в Энгельсе

В городе Энгельсе Саратовской области упал балкон жилого дома, на котором находился пенсионер. Мужчину госпитализировали с различными травмами, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.

Инцидент произошел в доме № 23 Летного городка, сообщает информационное агентство «Регион 64». Балкон упал с высоты третьего этажа.

Медики оценивают состояние мужчины как средней тяжести. В настоящий момент ему оказывается необходимая помощь.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка.

В июне в Москве на проспекте Мира кусок балкона упал на голову женщине. 46-летнюю пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом и подозрением на сотрясение мозга.

В мае 74-летняя женщина пострадала в результате обрушения балкона в Пензе. Ее доставили в больницу с травмами позвоночника.