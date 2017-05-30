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Балкон со стоявшей на нем пенсионеркой обрушился в Пензе

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В Пензе начата доследственная проверка информации о том, что балкон обрушился с высоты второго этажа вместе со стоявшей на нем 74-летней пенсионеркой. Об этом говорится на сайте областного следственного управления Следственного комитета.

Отмечается, что ЧП произошло в многоквартирном доме №41 на улице Молодежной. Женщина была доставлена в больницу, у нее диагностировали травмы позвоночника.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

В июле 2016 года в Якутске упавший с крыши здания Сбербанка бетонный козырек придавил продавца овощного ларька. Пострадавшего госпитализировали. Также глыбы бетона повредили балкон на пятом этаже здания и три припаркованных автомобиля, в которых на тот момент никого не было.

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