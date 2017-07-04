На голову москвичке упал кусок балкона

На Проспекте Мира в Москве с дома №78 на голову местной жительнице упал кусок балкона. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел около 09:30 мск во вторник, 4 июля. Отмечается, что 46-летняя пострадавшая была госпитализирована в одну из столичных клиник. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и возможное сотрясение мозга. Жизни женщины ничего не угрожает.

В мае 2016 года в Санкт-Петербурге на возвращавшуюся домой с ребенком местную жительницу перед входом в подъезд упала часть балкона. Кусок бетонной плиты рухнул на голову молодой женщины в тот момент, когда она приподняла коляску и собиралась войти в дом. Петербурженку госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Ребенок не пострадал.