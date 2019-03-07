Российских чиновников отправили штукатурить и красить дома

Губернатор Магаданской области Сергей Носов отправил местных чиновников на стройку технопарка. Об этом сообщает Ura.ru.

На встрече с представителями региональных ведомств Носов возмутился, что тендер на ремонт будущего технопарка «Кванториум» еще не объявили. Чтобы не сорвать сроки проведения работ, он предложил гендиректору Управления эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса набирать строителей из правительства Магаданской области.

Губернатор заявил, что среди его подчиненных много «штукатуров, маляров, плиточников, которые пойдут выполнять работы».

Политик подчеркнул, что срыв сроков ремонта технопарка может отразиться на сдаче других объектов в регионе, таких как школы и детские дома.

В январе губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отправил чиновников убирать снег. Он отметил, что чиновники должны уделить время работе по расчистке райцентров от снега, поскольку ситуация ухудшается из-за усилившегося снегопада.

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