Российских чиновников отправили убирать снег

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отменил запланированный приезд муниципальных руководителей, чтобы чиновники могли уделить время работе по расчистке райцентров от снега. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter в среду, 16 января.

«Погодные условия плохие. Главы администраций и сельсоветов должны быть на местах и заниматься организацией работы по очистке районных центров и сел от снега», — сообщил Белозерцев.

Он отметил, что ситуация ухудшается из-за усилившегося снегопада.

10 января врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал выдать чиновникам лопаты для уборки улиц города от снега. Он заверил, что и сам готов включиться в работу. Он подчеркнул, что у жителей не должно быть повода жаловаться на снежные завалы.

В принудительных работах по ликвидации последствий снегопада петербургские чиновники участвовали в 2016 году. В 2014 году на улицы города с лопатами вышли волгоградские чиновники.

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