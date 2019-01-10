Петербургских чиновников снабдят именными лопатами

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что выдаст чиновникам лопаты для уборки улиц города, на которых Госжилинспекция выявила нарушения. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания в правительстве, передает ТАСС.

«Каждому главе района выдать по лопате с надписью "лопата Беглова", у меня у самого в багажнике лежит лопата, если где-то не убрано будет», — сказал он.

Глава города подчеркнул, что сам готов убирать снег. По его словам, жители жалуются на снежные завалы, а сумма штрафов от Госжилинспекции может составить 12 миллионов рублей. «Там, где беспорядок, возьмем лопаты с вами и будем убирать территорию», — заключил Беглов.

В свою очередь, председатель комитета по благоустройству администрации Санкт-Петербурга Владимир Рублевским отметил, с начала года с улиц города было вывезено 250 тысяч кубометров снега, что в пять раз превышает прошлогодние показатели за этот период.

В ноябре 2015 года мэр Иркутска в ходе совещания выдал руководителям профильных управляющих организаций лопаты и отправил их ликвидировать последствия снегопада. Годом ранее волгоградские чиновники вышли на помощь коммунальщикам с лопатами.

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