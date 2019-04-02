Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала

Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».

Решение принято после иска Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к «АкваСибу» и администрации сельского поселения.

Материалы по теме Братство Байкала Как инициатива сотни добровольцев превратилась в крупнейшее экодвижение

Судья Юлия Яцкевич пришла к выводу, что запрет китайской компании на строительство объектов на земельном участке площадью более 16 тысяч квадратных метров и передачу его другим лицам является «обоснованными и необходимыми для обеспечения публичных интересов».

Ранее положительное заключение Росприроднадзора по Иркутской области на строительство китайского завода по розливу питьевой воды из Байкала, выданное в 2016 году, признали незаконным: эксперты не учли, что рядом с будущим заводом находятся сорок уникальных представителей флоры и фауны. Надзорные органы также нашли на стройке следы нефтепродуктов, локальные свалки отходов от производства. У инвестора проекта — компании «АкваСиб» — не оказалось разрешения на проведение земляных работ для обустройства водоводов.

Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук подняло волну экологических протестов и было приостановлено по решению суда 15 марта.

Общественная петиция против возведения завода, который может нанести экосистеме уникального озера непоправимый ущерб, набрала свыше миллиона подписей.

Розлив воды для дальнейшей поставки в Китай на строящемся заводе должны были начать до конца 2019 года. Предполагалось, что общий объем вложений в проект составит 1,5 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!