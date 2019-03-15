Проект по продаже питьевой воды из Байкала китайцам приостановили

На Байкале по решению суда приостановлено строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук, поднявшее волну экологических протестов. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщили «Интерфаксу» в правительстве Иркутской области.

Работы прекращены до устранения нарушений, выявленных в ходе проверок природоохранной прокуратурой и Росприроднадзором.

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В частности, надзорные органы нашли на стройке следы нефтепродуктов, локальные свалки отходов от производства. У инвестора проекта — компании «АкваСиб» — не оказалось разрешения на проведение земляных работ для обустройства водоводов.

«Были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы», — отметили в региональной администрации.

Розлив воды для дальнейшей поставки в Китай на строящемся заводе должны были начать до конца 2019 года. Общий объем вложений в проект составит 1,5 миллиарда рублей.

Общественная петиция против завода набрала уже более 920 тысяч подписей. Предполагается, что завод может нанести экосистеме уникального озера непоправимый ущерб. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что эта тема стала очень острой, и пообещал разобраться в ситуации.

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