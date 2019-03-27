Китайский завод по розливу воды на Байкале признали опасным для экологии

Положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство китайского завода по розливу питьевой воды в поселке Култук на Байкале признали незаконным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение Кировского районного суда Иркутска.

По данным издания, давшие эту оценку эксперты не учли, что рядом с будущим заводом находятся сорок уникальных представителей флоры и фауны. Прокуратура также выявила нарушения, связанные с близким размещением завода к воде и правильностью проведения слушаний по проекту. Инвестор проекта — китайская компания «АкваСиб» — не имела разрешения на проведение земляных работ для обустройства водоводов и фигурировала в деле как заинтересованное лицо.

Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук подняло волну экологических протестов и было приостановлено по решению суда 15 марта.

Общественная петиция против строительства завода набрала уже более миллиона подписей. Ее авторы предполагают, что проект может нанести экосистеме озера непоправимый ущерб. Премьер-министр Дмитрий Медведев обещал разобраться в ситуации.

В июле 2016 году управление Росприроднадзора по Иркутской области утвердило положительное заключение госэкспертизы на строительство завода. Администрация Култукского городского поселения выдала разрешение на его строительство.

Проект планировалось запустить до конца текущего года. Розлив воды на заводе хотели осуществлять для дальнейшей поставки в Китай. Общий объем вложений в проект составит 1,5 миллиарда рублей.

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