Медведев разберется c продажей питьевой воды из Байкала китайцам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал разобраться с проектом строительства на озере Байкал завода для экспорта воды в Китай, проверив его на соответствие экологическим стандартам, передает «Интерфакс».

По его словам, эта тема стала в последнее время очень острой, однако необходимо изучить все аспекты проекта. «Я пока не готов сказать, что он плохой или хороший», — пояснил Медведев, пообещав при этом дать «поручение все это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам».

Глава правительства также подчеркнул, что нельзя возвращаться к прошлому и нужно предпринять все усилия для того, чтобы Байкал был самым чистым озером на планете.

Строительство завода для экспорта воды в Китай ведет компания «Аквасиб» с января. Планируется, что он заработает к 2021 году.

Петиция против реализации данного проекта набрала уже около 900 тысяч подписей. Авторы документа утверждают, что завод может нанести Байкалу непоправимый ущерб.

3 марта с одиночным пикетом на Красной площади против строительства завода выступил известный стилист Сергей Зверев. После этого его вызвали в полицию.

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