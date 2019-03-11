Российского стилиста, парикмахера и певца Сергея Зверева вызвали в полицию за одиночный митинг на Красной площади. Фото повестки он опубликовал в своем Instagram-аккаунте в понедельник, 11 марта.

24 апреля Зверев должен явиться в отдел полиции Китай-город для составления протокола об административном правонарушении.

Что вы думаете по этому поводу??? #повестка #вызоввполицию #полиция #овд #протокол #пикет #одиночныйпикет #байкал #спасибайкал #озеробайкал Фото опубликовано @zverevsuperstar

«Что вы думаете об этом?» — осведомился стилист в описании поста.

Многих пользователей соцсети удивило предъявляемое обвинение.

«Это несправедливо, Вы ничего не нарушали!» — возмущались одни.

«Ох, какие ж оперативные. Они б так оперативно решали проблемы расхищения ресурсов и пресекали действия по нанесению вреда окружающей среде», — сетовали другие.

«Ни в коем случае не надо реагировать на провокацию! Не следует идти!!! Иначе они поймут, что вы зассали и пришли оформляться... Не надо!» — призывали третьи.

«Ну и гады. Не страна, а сплошное нарушение закона. А как же наша Конституция? Живём как животные на привязи. Слова не скажи, сразу на допрос. Где эта свобода слова? Страну уже продали, не нравится теперь, что народ встрепенулся» — негодовали четвертые.

В настоящий момент публикация Сергея Зверева собрала 12 тысяч лайков.

Стилист вышел на одиночный пикет 4 марта с плакатом «Против строительства завода на Байкале».

К 2021 году рядом с озером Байкал в поселке Култук Иркутской области должен появиться китайский завод по розливу питьевой бутилированной воды. Главным инвестором строительства завода стала Дацинская водная компания «Озеро Байкал», зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян. Местные жители опасаются, что предприятие нанесет непоправимый ущерб экологии.

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