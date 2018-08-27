Сергей Зверев устроил истерику в аэропорту и попал на видео

Российский стилист и парикмахер Сергей Зверев поссорился с сотрудниками аэропорта в Иркутске из-за того, что они попросили его повторно пройти процедуру досмотра. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

На видео с камер наблюдения видно, как стилист выходит из себя и начинает кричать на таможенников. «Посмотрите, как вы себя ведете», — громко сказал Зверев. «Ваша задача искать террористов, а не делать людям нервы», — добавил он, уходя.

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Ранее в августе Зверев рассказал, что во время прогулки по Тверской со спутницей Светланой (фамилия женщины неизвестна) вечером в воскресенье за ними следовал мужчина около 30 лет. «Очень загоревший, тощий, темные волосы, большие глаза, одет ни о чем. Такой в темном», — объяснил стилист. Неизвестный проследовал за ними в переход и, угрожая ножом, потребовал 100 рублей. Однако, по словам Зверева, в этот момент его испугали появившиеся люди, и он скрылся.

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