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Кубанская чиновница выдала разрешение на строительство бесперспективного дома

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Тамара Берсенева

Прокуратура Краснодарского края возбудила уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Славянского района по вопросам архитектуры и строительства Тамары Берсеневой, выдавшей разрешение на незаконное строительство многоквартирного дома. Об этом сообщает «ЮГА.ру».

Проверка, проведенная Славянской межрайонной прокуратурой, показала, что чиновница подписала разрешение на строительство, зная, что дом нельзя будет ввести в эксплуатацию. На данной территории нет технических условий для водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

По информации пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, в отношении Тамары Берсеневой заведено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как сообщает издание, в настоящее время строительство этого дома не ведется. Однако известно, что уже было заключено 15 договоров долевого строительства, их сумма превышает 21 миллион рублей.

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