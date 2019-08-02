102-летняя россиянка захотела отсудить у родственников квартиру

В Саратовской области пенсионерка подала в суд иск к родственникам, которые, по ее мнению, нелегально завладели выделенной ей жилплощадью. Об этом сообщает «Взгляд-инфо».

Как рассказал информационному агентству адвокат пенсионерки Владимир Герасимов, в 2015 году тогда еще 98-летняя жительница города Красный Кут получила «двушку» от государства в рамках специальной программы поддержки этнических немцев, но сама квартирой никогда не пользовалась. Она сразу переоформила жилье на зятя, который впоследствии подарил квартиру дочке.

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«Мы доказываем в суде, что бабушка не отдавала отчет своим действиям, и переоформление квартиры было незаконным», — пояснил юрист. Защита предполагает, что женщина в момент передачи объекта недвижимости, во-первых, имела проблемы со зрением, во-вторых — страдала от «нарушения процесса мышления».

Герасимов также сообщил, что представляет в разбирательстве интересы сына пенсионерки, который является ее прямым наследником. Мужчина до недавнего времени не знал о том, что матери была предоставлена квартира и что жилплощадью завладел муж ее скончавшейся дочери.

В минувшем июле было раскрыто мошенничество с жильем инвалидов по зрению в Ленинске-Кузнецком. Квартиру у пожилой пары отобрал ремонтник-аферист.

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