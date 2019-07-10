Пенсионерку заставили платить за правильную парковку

Жительница Великобритании утверждает, что ее необоснованно оштрафовали за неправильную парковку. Об этом сообщает Daily Mail.

79-летняя Ирен Смит (Irene Smith) припарковала машину возле сетевого супермаркета Aldi. Встроенное на территории устройство компании ParkingEye сканирует номерные знаки транспорта на стоянке и автоматически выписывает штраф водителям, чьих авто нет в системе. Пенсионерка объясняет, что следовала всем правилам и при входе в магазин ввела регистрационный номер в специальном автомате.

Спустя несколько дней Смит пришел штраф в размере 40 фунтов стерлингов (3,2 тысячи рублей), который позже вырос до 70 фунтов стерлингов (5,6 тысячи рублей) за несвоевременную уплату. Женщина выслала представителям Aldi чек, который подтверждал, что она покупала в тот день продукты в их магазине. Позже она приехала в супермаркет и поговорила с менеджером. Тот заверил клиентку, что штраф будет отменен.

Смит вернулась домой и спустя некоторое время получила еще одно письмо, согласно которому она должна в течение двух недель выплатить компании 70 фунтов стерлингов. Британка рассказала о случившемся местным СМИ, чтобы обратить внимание общественности к инциденту. В результате компания ParkingEye отменила выставленный пенсионерке штраф.

В марте сообщалось, что в Великобритании семья завершила похороны отца на 14 секунд позже положенного и получила штраф в размере 200 фунтов стерлингов (более 17 тысяч рублей). По словам членов семьи, панихида закончилась в оговоренное время, однако одному из участников службы, передвигающемуся при помощи тростей, понадобилось время, чтобы покинуть часовню.

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