Семья ушла с похорон на 14 секунд позже положенного и попала под штраф

В Великобритании семья завершила похороны отца на 14 секунд позже положенного и получила штраф в размере 200 фунтов стерлингов (более 17 тысяч рублей). Об этом сообщает местный новостной портал Grimsby Telegraph.

Прощание проходило в крематории Grimsby Crematorium английского города Гримсби, графство Линкольншир. По словам членов семьи, панихида закончилась в оговоренное время, однако одному из участников службы, передвигающемуся при помощи тростей, понадобилось время, чтобы покинуть часовню. В результате похороны задержались на 14 секунд.

«Складывается ощущение, будто кто-то стоит с часами у дверей часовни и отмеряет точное время, когда посетители входят и выходят из здания», — заявил член Северо-Восточного Линкольнширского совета Кит Брукс (Keith Brookes), который разбирается в деталях произошедшего.

Максимальное время для проведения похоронной церемонии в стенах Grimsby Crematorium — 40 минут. Согласно данным на официальном сайте учреждения, бронирование часовни стоит 620 фунтов стерлингов (почти 52,8 тысячи рублей). Продление времени обходится в 200 фунтов стерлингов.

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