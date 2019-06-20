Женщину оштрафовали за брошенную голубю сосиску в тесте

В английском городе Бат, графство Сомерсет, женщину оштрафовали за кормление голубя. Об этом сообщает BBC News.

Салли-Энн Фрикер (Sally-Ann Fricker) утверждает, что птица приземлилась прямо перед ней, когда она ходила по магазинам с детьми. Женщина отщипнула кусочек сосиски в тесте, которая была у нее в руке, и дала голубю. К ней тут же подошел муниципальный работник и оштрафовал за разбрасывание мусора. Теперь ей придется заплатить 150 фунтов стерлингов (около 12 тысяч рублей) — сумму, сравнимую с ее недельным заработком.

Когда эта история получила резонанс, городские власти пообещали проверить резонность действий подрядчика, который оштрафовал женщину. Один из членов городского совета заявил, что штраф за разбрасывание мусора введен, среди прочего, для того, чтобы уменьшить число голубей и чаек на улицах Бата. «По всему городу висят объявления с просьбой не кормить птиц», — заметил он.

В 2017 году сообщалось, что британку оштрафовали на 80 фунтов стерлингов за то, что ее дети покормили голубей крошками, которые остались от сосисок в тесте.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!