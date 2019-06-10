Хозяину запретили выгуливать прожорливую свинью по улицам города

В городе Вангаратта, Австралия, власти запретили хозяину выгуливать свою свинью на улице. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Мэттью Эванс (Matthew Evans) получил письмо от городского совета, в котором ему сообщили, что если он продолжит выгуливать своего домашнего питомца по кличке Грант (Grunt) по городу, то получит штраф за нарушение общественного порядка в размере 806 австралийских долларов (36,3 тысячи рублей).

Представитель городского совета заявил, что они пришли к такому решению после жалоб жителей города на то, что животное крадет еду у детей. Он добавил, что попытки полиции поймать свинью провоцируют множество проблем. Власти отметили, что понимают беспокойство Эванса касательно своего домашнего питомца, но безопасность людей первостепенна.

В свою очередь, Мэттью рассказал, что до этого без проблем выгуливал Гранта два года подряд, а также участвовал в шоу, на которое его пригласил городской совет. Он разместил фотографию предупредительного письма на странице своего питомца в Facebook, где его поддержали многие пользователи.

«Я люблю смотреть на Гранта на улице! Я заметил, как он купался в луже однажды, когда я выходил попить кофе. Это сделало мой день!» — написал один из комментаторов.

Сам Мэттью надеется, что городской совет изменит свое решение.

Ранее сообщалось, что во Франции вынесен приговор жительнице Бретани, по вине которой убили и разделали свинью, оставленную ей на содержание в качестве домашнего животного. Когда новой хозяйке надоело ухаживать за животным, она обратилась к бывшему мужу. Тот привел мясника, который застрелил свинью из дробовика.

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