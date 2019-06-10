Из жизни
 
В поддержку Ивана Голунова
14:55
Последние новости
Названы причины падения доходов россиян
Журналиста Голунова обвешали устройствами слежки
В Молдавии провели заседания два правительства
В России изменится система назначения штрафов для бизнеса
Газеты в поддержку Голунова смели с прилавков и решили сбыть в тысячу раз дороже
Жители российского города массово захотели бежать в Канаду
ВМФ и ОСК поспорили из-за «Адмирала Кузнецова»
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
Ким Кардашьян вышла на публику в облегающем топе без белья
Новости партнеров

Хозяину запретили выгуливать прожорливую свинью по улицам города

Перейти в «Мою Ленту»

В городе Вангаратта, Австралия, власти запретили хозяину выгуливать свою свинью на улице. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Мэттью Эванс (Matthew Evans) получил письмо от городского совета, в котором ему сообщили, что если он продолжит выгуливать своего домашнего питомца по кличке Грант (Grunt) по городу, то получит штраф за нарушение общественного порядка в размере 806 австралийских долларов (36,3 тысячи рублей).

Представитель городского совета заявил, что они пришли к такому решению после жалоб жителей города на то, что животное крадет еду у детей. Он добавил, что попытки полиции поймать свинью провоцируют множество проблем. Власти отметили, что понимают беспокойство Эванса касательно своего домашнего питомца, но безопасность людей первостепенна.

В свою очередь, Мэттью рассказал, что до этого без проблем выгуливал Гранта два года подряд, а также участвовал в шоу, на которое его пригласил городской совет. Он разместил фотографию предупредительного письма на странице своего питомца в Facebook, где его поддержали многие пользователи.

«Я люблю смотреть на Гранта на улице! Я заметил, как он купался в луже однажды, когда я выходил попить кофе. Это сделало мой день!» — написал один из комментаторов.

Сам Мэттью надеется, что городской совет изменит свое решение.

Ранее сообщалось, что во Франции вынесен приговор жительнице Бретани, по вине которой убили и разделали свинью, оставленную ей на содержание в качестве домашнего животного. Когда новой хозяйке надоело ухаживать за животным, она обратилась к бывшему мужу. Тот привел мясника, который застрелил свинью из дробовика.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Pig named Grunt is banned from walking the streets of a country town because he keeps stealing food - as his owner is threatened with an $806 fine
Женщина убила домашнюю свинку ради мяса и попала под суд
Свинья за рулем помешала вести машину
Канадец обманом увел из приюта домашнюю свинку, съел ее и пожалел
Другие материалы рубрики
Из жизни00:06Сегодня

«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»

История россиянки о жизни в Швейцарии
12:52Сегодня

Мужчина пропал после встречи с крокодилом

13:50Сегодня

Сотни голых женщин искупались в море ради борьбы с раком

11:32Сегодня

Слепой альпинист впервые самостоятельно взошел на опасную скалу

Из жизниПартнерский материал

Лучшее время суток

Почему возникает бессонница и как с ней бороться
10:32Сегодня

Стадо слонов устроило проводы мертвому детенышу

07:05Сегодня

Безутешные родители по ошибке похоронили чужого ребенка

06:45 9 июня

Лотерейный билет в США сорвал джекпот в полмиллиарда долларов

Из жизни00:03 8 июня
Рэймонд Ваннивенховен

Старина Рэй

Кровожадного убийцу искали 43 года. Им оказался добродушный пенсионер
02:19Сегодня

Неумелые врачи не распознали у пациентки смертоносный рак и погубили ее

09:20Сегодня

Насмешливые школьники заставили женщину похудеть на 63 килограмма

19:39 7 июня

Мужчина перешел пути за две секунды до появления скоростного поезда

Россия
«Что ты за мать! Жила бы с детьми в Дагестане!»
История дагестанки, которая пережила похищение, насильственный брак и потерю детей
«Святой он или нет — жизнь покажет»
Как погибший спецназовец ГРУ стал героем для ополченцев Донбасса, байкеров и скинов
Иван Голунов«Натянуть показания, усилить симптомы, пойти на хитрость»
Что российские врачи думают о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Россиянам дали рекомендации по выбору мороженого
Кремль прокомментировал дело журналиста Голунова
Россиянин откусил медведю язык в драке
Названа дата запуска поездов на Крымском мосту
Все материалы
Мир
«Честно говоря, я даже плакать не могла»
Этих людей освободили от террористов. Но их страдания продолжились
Иран пообещал ответ на угрозы Израиля и обвинил США в преступлении
Сирийская армия нацелилась на важный холм
Иран не увидел необходимости в С-400
Иран обвинил Европу в бездействии
«Не все евреи умные»
Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
Поднебесная сотня
Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
Все материалы
Бывший СССР
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
В Латвии обвинили Россию в падении рождаемости
Тимошенко захотела объединиться с партией Зеленского
Российский посол в Белоруссии назвал свою главную задачу
Партия Зеленского назвала основные принципы своей программы
Украинские националисты объединились для выборов в Раду
Все материалы
Экономика
Тайные советники
Обман на миллиарды и торговля секретными данными. Как консалтинг ведет бизнес к краху
Подвели под статью
Основного владельца «Тольяттиазот» назвали организатором преступного сообщества
«Они не научились обращаться с деньгами»
Немцы погрязли в долгах. В кредитное рабство попали молодые и старики
Подсчитаны потери России из-за теневой экономики
Подсчитано количество поддельных сигарет в России
России предрекли снижение бедности
Назван самый вкусный квас
Все материалы
Силовые структуры
Сумеречная зона
Маньяки, каннибалы, террористы: где спрятана самая мрачная колония России
Синдром истребителя
Новые подробности расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево: что подвело пилотов?
Константин ПискаревПоследние из 90-х
Дело банды Кости Большого. Расследование «Ленты.ру»
Телефонные террористы «заминировали» дом певца Газманова
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра
Полковника Захарченко признали виновным по делу о взятках
Все материалы
Наука и техника
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
Дивный новый мир
Что станет с Россией при наступлении глобальной катастрофы
У Су-57 нашли «новое направление»
ВМФ и ОСК поспорили из-за «Адмирала Кузнецова»
Японский F-35A утонул из-за «потери ориентации в пространстве»
Все материалы
Спорт
«Он взял нож обеими руками и вонзил ей в спину»
Лучшую теннисистку мира едва не убили в разгар матча. Это покушение сломало ей жизнь
Капитан «Аякса» раскрыл детали разговора с Роналду во время финала Лиги наций
Смертельно больной бывший футболист «Зенита» устроит прощальную вечеринку
Головкин нацелился на третий бой против Альвареса
Боксер «отключил» соперника спорным ударом
Чемпион мира подшутил над Головиным после разгрома Сан-Марино
Российская фигуристка рассказала о сложностях в работе с Тутберидзе
Все материалы
Культура
Неубиваемые
Эти изобретения принесли СССР миллионы, но их создатели ютились в коммуналках
«Люди реально засыпали на моих фильмах»
Джеймс Макэвой о новых «Людях Икс», ужасах супергеройства и своей репутации
Дуэт «Nonotak»«Эти звуки никогда раньше не слышали»
Дуэт из Парижа создает головокружительные иллюзии и искажает пространство
Сын Алибасова заявил о критической ситуации с отцом
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой в октагон и заинтересовал Макгрегора
Звезда сериала «Во все тяжкие» раскритиковал Трампа за его отношение к СМИ
Рэпер из Geto Boys умер от рака
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это ****** . Ваня, держись!»
Журналисты «Ленты.ру» выражают поддержку Ивану Голунову
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Суд вынес решение под крики «Свободу!» и «Иван невиновен!»
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Газеты в поддержку Голунова смели с прилавков и решили сбыть в тысячу раз дороже
Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
«Еще одна жалоба — и канал закроют»
BadComedian о попытке заставить его замолчать с помощью иска на миллион рублей
Глава МВД ушел от вопросов про журналиста Голунова
Все материалы
Ценности
«В церковь они ходят в мини-юбках и декольте»
Мат, откровенные наряды и религиозность: как живут женщины на Балканах
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
Назван самый «залайканный» человек в Instagram
Ким Кардашьян вышла на публику в облегающем топе без белья
Самая молодая миллиардерша отпраздновала порабощение женщин и пожалела
Несуразный смокинг Трампа на встрече с королевой подняли на смех
Все материалы
Путешествия
Мертвый сезон
Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Что ты здесь делаешь, идиот?!»
Россиянин познал все ужасы путешествия по Африке, но это его не остановило
Пограничники заставили женщину раздеться во время досмотра и пошли под суд
Пенсионерка в розовой пижаме выпала за борт круизного лайнера и пропала
Трое туристов умерли на тропическом острове от загадочной болезни
Раскрыты алкогольные пристрастия россиян в отпуске
Все материалы
Из жизни
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Рэймонд ВаннивенховенСтарина Рэй
Кровожадного убийцу искали 43 года. Им оказался добродушный пенсионер
Хозяину запретили выгуливать прожорливую свинью по улицам города
Сотни голых женщин искупались в море ради борьбы с раком
Слепой альпинист впервые самостоятельно взошел на опасную скалу
Безутешные родители по ошибке похоронили чужого ребенка
Все материалы
Лидер мнений
Первая встреча с обновленным Mercedes-Benz GLC: что изменилось после рестайлинга
Самые продаваемые автомобили России
25 самых популярных моделей мая
Теплый ламповый дизельпанк
Иллюстратор рисует СССР «с человечекским лицом»
Деcять альтернатив BMW M8
От классических британских гран-туреров до шведско-китайских гибридов
Слишком громкие машины будут штрафовать с помощью специальных камер
Газонокосилка Honda установила новый рекорд Гиннесса
Самый агрессивный Bugatti Chiron выставили на продажу
Все материалы
Дом
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
В Узбекистане предложили избавиться от слова «квартира»
В Москве подорожали новые квартиры всех видов
Петербургская недвижимость оказалась лучше московской
Лолита дала непечатную оценку своему суду с ТСЖ
Все материалы