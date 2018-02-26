Канадец обманом увел из приюта домашнюю свинку, съел ее и пожалел

Житель Канады обманом получил из приюта для животных свинку, воспитанную в качестве домашнего питомца, убил ее и съел. Об этом сообщает издание Vancouver Sun.

Вьетнамская вислобрюхая свинья по кличке Молли попала в приют Общества по предотвращению жестокости к животным Британской Колумбии (B.C. SPCA) в 2017 году. Сотрудники организации выходили ее, а затем нашли ей новых хозяев.

В середине января Молли забрал житель острова Ванкувер Остин Мэнсон Форгет. Он пообещал заботиться о ней и подписал договор, согласно которому полученное из приюта животное нельзя убивать или употреблять в пищу.

Спустя несколько недель Форгет выложил в соцсети фото и видео, на которых он готовил убитую свинку. Мужчина подтвердил, что на снимках изображена именно Молли, а когда в комментариях появились возмущенные защитники животных, стал отвечать им в издевательском тоне.

Представители B.C. SPCA заявили, что огорчены произошедшим, но ничего не могут поделать. «Он заверил нас в устной и письменной форме, что намерен держать животное в качестве домашнего питомца, — заявила представительница организации Лори Чортик (Lori Chortyk). — К сожалению, это один из тех редких случаев, когда человек, берущий животное, откровенно солгал».

Как сообщает CBC News, расследование показало, что свинья была убита гуманным способом, поэтому законы, запрещающие жестокое обращение с животными, не нарушены. B.C. SPCA ограничилась тем, что внесла Остина Мэнсона Форгета и его девушку в черный список. Это гарантирует, что они больше не смогут получить животное из приютов в Британской Колумбии.

После того как о скандале сообщила пресса, Остин Мэнсон Форгет опубликовал в Facebook пост с извинениями. Он утверждает, что убил Молли, потому что свинка не поладила с собакой его девушки и пыталась разбить стеклянную дверь дома. По словам Форгета, теперь недоброжелатели угрожают расправиться с ним.

Вьетнамские вислобрюхие свиньи отличаются небольшими размерами и сообразительностью. Высота взрослого животного составляет 35-36 сантиметров. Способность к социализации и добрый нрав сделали их популярными домашними питомцами.

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