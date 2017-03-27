Во Флориде воспитали вислобрюхую свинью-полиглота

Парк развлечений «Джангл Айленд» в американском городе Майами, продемонстрировал вьетнамскую вислобрюхую свинью, знающую сотни слов на английском и испанском языках. Об этом сообщает UPI.

Дрессировщица Марисела Гутиеррес (Marisela Gutierrez) утверждает, что четырехлетней свинье по кличке Гордита известно около 250 английских слов и примерно столько же испанских. «Она понимает два языка, потому что другие дрессировщики говорят с ней по-английски, а я только по-испански», — объясняет Гутиеррес.

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Вислобрюхие свиньи растут до шести лет, поэтому сотрудники «Джангл Айленда» ожидают, что размеры и словарный запас животного продолжат увеличиваться. «Свиньи очень умны. Они умнее собак», — говорит дрессировщица, воспитывающая Гордиту как щенка.

В декабре сообщалось, что международный аэропорт Сан-Франциско завел «психотерапевтическую» свинью, которая приветствует пассажиров и снимает у них стресс.