Из жизни
 

В Нью-Йорке завелась патрульная свинья

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Карликовая свинья начала патрулировать улицы в центре Нью-Йорка. Об этом пишет New York Post, также публикуя снимок животного.

По информации издания, двое полицейских с поросенком в форменном жилете и на красном поводке были замечены в районе Сохо на Манхэттене.

New York Post отмечает, что городское законодательство запрещает держать домашнюю свинью в квартире, однако прогуливаться с животным по улицам не возбраняется.

В сентябре прошлого года в ряды австралийской полиции был принят уличный кот по кличке Эд. С его помощью стражи порядка намеревались избавиться от грызунов, атаковавших полицейские конюшни в Новом Южном Уэльсе.

«Кот поддерживает всех констеблей, ходит с ними, пока они заняты своими повседневными обязанностями. После этого он обычно патрулирует конюшни. А когда там начинают уборку, Эд отправляется спать», — рассказал представитель правоохранительных органов о распорядке «сослуживца».

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La scène paysanne du premier plan représente les semailles. À droite, un homme sème à la volée. Des pies et des corneilles picorent les graines qui viennent d'être semées, à proximité d'un sac blanc et d'une gibecière. Derrière, un épouvantail en forme d'archer et des fils tendus, sur lesquels sont accrochés des plumes, sont destinés à éloigner les oiseaux. À gauche, un paysan à cheval passe la herse sur laquelle est posée une pierre qui permet aux dents de pénétrer plus profondément dans la terre. Il recouvre ainsi les grains qui viennent d'être semés. À l'arrière-plan, le peintre a représenté le Palais du Louvre. Du château au centre, on distingue, outre le donjon central qui accueillait alors le trésor royal, la façade orientale à droite, encadrée par la tour de la Taillerie et la tour de la Chapelle, et à gauche la façade méridionale, avec ses deux tours jumelées au centre. L'ensemble est entouré d'une enceinte ponctuée de trois tours et de deux bretèches, visibles ici. Sur la rive, des personnages conversent ou se promènentОткройте, паства!
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