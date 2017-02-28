Плавающие свиньи на Багамах погибли после употребления пива и рома

Семь из двух десятков знаменитых плавающих свиней на Багамах нашли мертвыми. Как сообщает The Independent, по некоторым данным, животные погибли после того, как туристы напоили их ромом и пивом.

Как рассказал один из хозяев свиней Вейд Никсон (Wayde Nixon), им дали неподходящую еду. По его словам, за 30 лет не было ни единого подобного случая, а теперь придется следить за действиями туристов. «Сейчас на остров приплывает огромное число людей, привозящих еду, делающих что угодно. Есть те, которые дают свиньям пиво, ром, катаются на них», — отметил он.

В то же время точная причина гибели свиней неизвестна. Президент общества защиты животных Багамских островов отмечает, что вряд ли кто-то хотел специально отравить свиней, они также могли сами случайно съесть что-то вредное.

Однако из-за произошедшего власти запретили туристам кормить этих животных. Как заявил министр сельского хозяйства и морских ресурсов страны В. Альфред Грей (V Alfred Gray), теперь «люди смогут фотографировать свиней и смотреть, как они плавают, (...) но не смогут их кормить».

Свиньи живут на небольшом необитаемом острове Биг-Мейджор-Кей в районе Эксума. Среди туристов он больше известен как остров Свиней, а облюбованный животными пляж называют Пиг-Бич. Путешественники добираются туда, чтобы не только посмотреть, но поплавать со свиньями.

История появления этих животных на Биг-Мейджор-Кей точно неизвестна. По одной из версий, их завезли туда и оставили моряки. Они собирались вернуться и съесть свиней, однако этого не произошло. Согласно другому предположению, парнокопытные выжили в кораблекрушении и смогли самостоятельно доплыть до берега. Кроме того, некоторые считают, что их специально завезли на остров для привлечения туристов.

Свиньи не обладают врожденным умением плавать, однако хорошо обучаются.