Выбросившихся на берег в Новой Зеландии дельфинов вскрыли из-за угрозы взрыва

Департамент охраны природы Новой Зеландии закрыл доступ к пляжам, на которые выбросились сотни черных дельфинов-гринд. Присутствующих предупредили об угрозе взрыва разлагающихся туш, сообщает New Zealand Herald.

По словам пресс-секретаря департамента Херба Кристофера, в нему могут привезти скапливающиеся в кишечнике газы . «Я знаю об этом по собственному опыту, — объяснил он. — Видел, как взорвался кашалот. Присутствовать при этом не очень приятно».

Radio New Zealand сообщает, что лежащие на суше и дрейфующие на мелководье туши стали вскрывать, чтобы выпустить газы. Представитель департамента Эндрю Ламасон рассказал, что для этого используют ножи и двухметровые полые иглы.

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Кроме того, на пляж направлен экскаватор. Останки гринд планируют переместить на дюны, которые находятся на территории заповедника Фэруэлл-Спит.

Свыше 200 черных дельфинов-гринд выбросились на сушу в районе мыса Фэруэлл 11 февраля. До этого — в ночь на 10 февраля — на побережье залива Голден в 11 километрах от мыса выбросились порядка 400 гринд.

В спасении животных приняли участие сотни волонтеров. Около 100 добровольцев образовали живую цепь и пытались остановить дельфинов, которые направляются к суше.

Гринды — род морских млекопитающих из семейства дельфиновых. Длина особи варьируется от 3,6 до 8,5 метров, а средний вес составляет 800 килограммов. По оценке биологов, у берегов Новой Зеландии, Австралии, Южной Африки, Аргентины и Чили, в 2006 году обитали около 200 тысяч гринд.