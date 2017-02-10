В Новой Зеландии сотни черных дельфинов выбросились на берег

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Сотни гринд (черных дельфинов) выбросились за минувшую ночь на побережье залива Голден, на севере Южного острова Новой Зеландии, передает Radio New Zealand.

Люди, занимающиеся спасением животных, насчитали на берегу более 400 китообразных. Большинство из них, до 300 особей, были уже мертвы.

Волонтеры и работники службы охраны природы пытаются оттащить живых гринд обратно в море, в конечном итоге удалось спасти около 50 китообразных, однако еще около 90, несмотря на принятые меры, опять застряли на берегу.

В работах участвуют более 500 добровольцев.